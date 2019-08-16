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Kenan Sofuoğlu'ndan Tatvan'a ziyaret

1 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Kenan Sofuoğlu'ndan Tatvan'a ziyaret, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı kutlamalarının yapılacağı Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerini ziyaret etmek üzere kente gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Bitlis'teki motosiklet tutkunu motorcular tarafından Bitlis - Muş karayolunda karşılandı.

Motorcular eşliğinde Bitlis'in Tatvan ilçe sahiline gelen Sofuoğlu, Van Gölü sahilini gezdi. Daha sonra buradaki bir kafede motorcularla bir araya gelerek sohbet eden Sofuoğlu, onlara tavsiyelerde bulundu.

Bir süre ilçenin Van Gölü sahilinde gezen Sofuoğlu, motosiklet tutkunlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Muş'un Malazgirt ilçesine geçti. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:46 Kaynak: İHA
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