Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika
Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi

18.12.2025 14:59  Güncelleme: 15:34
Juventus'un genç futbolcusu Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi. Bu ay içinde oynadığı beş maçta iki gol atarak ve bir asist yaparak dikkat çekti.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

RESMEN AÇIKLANDI

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, başarılı genç oyuncunu kasım ayında ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü İtalya Serie A'da olmak üzere beş maç oynadığı belirtilerek, "Kenan İki gol atıp, bir asist yaptı.

Norveç'te Lois Openda'nın golüne asist yaparak Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve iki gol attığı Cagliari zaferinde de önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 6 gole imza attı.

Kaynak: AA

Kenan Yıldız, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

