Kendi evinde yaptı sahte alkolle zehirlendi - Son Dakika

Zonguldak'ta bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Çaycuma Filyos beldesinde ikamet eden bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendiği tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramada 2,5 litre alkol, 2 litre etil alkol, 1 adet 20 ml anason yağı ve 1 adet 30 ml viski aroması ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ZONGULDAK