Son Dakika Haberleri: Kendi İnsanımıza Güvenmemiz Gerekir"

Kendi İnsanımıza Güvenmemiz Gerekir"

18 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, bordo-mavili ekibin en az yarısının Trabzonlu oyunculardan oluşması gerektiğini belirtti.

Kendi İnsanımıza Güvenmemiz Gerekir
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, bordo-mavili ekibin en az yarısının Trabzonlu oyunculardan oluşması gerektiğini belirtti.

Bordo-mavililerin eski futbolcularından Denizci, Trabzonspor dergisindeki röportajında, yönetimin öze dönüş hamlesi başlattığını aktararak, "Formasını kim giyerse giysin, Trabzonspor sahadaysa her zaman umut vardır ancak olması gereken takımın en az yarısının Trabzonlu oyunculardan oluşmasıdır. Kendi insanımıza inanmamız, güvenmemiz gerekir. Çok uzun zamandır ihmal ettiğimiz yetenekli çocuklarımıza el atan ve öze dönüş hamlesini başlatan yönetimi de kutlamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Zamanında kendilerinin de verilen şansı iyi değerlendirdiğini kaydeden Denizci, "Nasıl ki bizler verilen şansları iyi kullanıp bize güvenenleri mahcup etmediysek, inanıyorum ki bunu yapabilecek çok sayıda genç bu şehirde mevcuttur. Yeter ki şans verilip makul bir süre sabredilsin." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Kemal Denizci, Trabzonspor, Spor
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