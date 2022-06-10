Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı - Son Dakika
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Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı

10.06.2022 16:32

Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı Samsun'da kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul hastanelik oldu.

Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı

SAMSUN - Samsun'da kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. evinin bahçesinde 2 yıldır beslediği Amerikan akita cinsi 2 yaşındaki köpeğinin aniden saldırısına uğradı. D.D., kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan babasının yardımına koştu. Bu sırada köpek baba-oğlu kollarından ısırarak yaraladı. Kanlar içinde kalan M.D. ile oğlu D.D. kendi araçları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı
Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı

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Bisikletiyle üniversiteye giden öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Bisikletiyle üniversiteye giden öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Bisikletiyle üniversiteye giden öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Bisikletiyle üniversiteye giden öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendi köpeklerinin saldırısına uğrayan baba-oğul yaralandı - Son Dakika

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