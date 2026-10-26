Kendi yaptığı roket düzeneğiyle polise havai fişek attı

Fransa'da haftalardır süren protestolarda tansiyon düşmek bilmiyor. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar gün geçtikçe sertleşirken, eylemcilerin polise karşı kullandığı yöntemler de giderek tehlikeli bir hal almaya başladı.

KENDİ ROKET DÜZENEĞİNİ YAPTI

Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerde, bir eylemcinin kendi imkanlarıyla hazırladığı roket benzeri bir düzenekle polise peş peşe havai fişek attığı görüldü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, ülkede şiddetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.