Kendi yaptığı roket düzeneğiyle polise havai fişek attı - Son Dakika
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Kendi yaptığı roket düzeneğiyle polise havai fişek attı

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Kendi yaptığı roket düzeneğiyle polise havai fişek attı
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Kendi yaptığı roket düzeneğiyle polise havai fişek attı
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Fransa'da haftalardır devam eden protestolarda şiddetin dozu iyice arttı. Bir eylemcinin kendi yaptığı roket düzeneğiyle polise peş peşe havai fişek attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fransa'da haftalardır süren protestolarda tansiyon düşmek bilmiyor. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar gün geçtikçe sertleşirken, eylemcilerin polise karşı kullandığı yöntemler de giderek tehlikeli bir hal almaya başladı.

KENDİ ROKET DÜZENEĞİNİ YAPTI

Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerde, bir eylemcinin kendi imkanlarıyla hazırladığı roket benzeri bir düzenekle polise peş peşe havai fişek attığı görüldü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, ülkede şiddetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cep Telefonu3. SayfaGüncelFransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Uzturk Ahmet Uzturk:
    ah ulan Bayrampaşa çevik orda olacaktı varyha isyanı 1 haftada komple bastırırdı 2 2 Yanıtla
  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Adamlar haklararını sonuna kadar savunuyorlar bizim gibi korkak değil 1 1 Yanıtla
  • Osman Koç Osman Koç:
    o çoçuk gazi mahalleli olabilir :))) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kendi yaptığı roket düzeneğiyle polise havai fişek attı - Son Dakika
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