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Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu - Son Dakika

Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu

17.09.2021 17:07

Zeytinburnu'nda geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çektiği görüntülerle tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı'ya 'Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklanan Canan Atlı, "Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak" ifadelerine yer verdi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanık avukatı Alper Uysal, "Müvekkilimiz sokaklarda su ve çiçek satarak hayatını geçindirmektedir. Müvekkilimiz maktul tarafından birden fazla kez cinsel saldırıya uğramış ve bu saldırılar kayda alınmıştır. Çaresiz kalmıştır. Maktul müvekkilimizin kızına da aynı şeyi yapmakla tehdit etmiştir. Sanık olay günü yine gelip müvekkilimizden bira parası istemiş, vermeyince parasını alıp yağmalamıştır. Yine tehditte bulunmuştur. Müvekkil öldürme düşüncesiyle hareket etmemiş kendisine yönelik eylem ve kızına karşı tehdit için korkutmak istemiştir. Kasten öldürme suçundan değil kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"ÇOCUĞUMA KÖTÜ ŞEYLER YAPACAKTI, ÇOK KORKTUM"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Canan Atlı "Vurduğum için pişmanım. Çocuğuma kötü şeyler yapacaktı. Çok korktum, haddinden fazla korktum. Öldürme amaçlı hareket etmedim. Korkutmaktı amacım. Beraatımı istiyorum" dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti Canan Atlı'ya 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek Atlı'nın tutuklanmasına hükmetti. Duruşma salonunda tutuklanan Canan Atlı ağlayarak "Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle erkek arkadaşı olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği anlatılıyor. Olay tarihi 1 Temmuz 2020'de sanığın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın bu durum üzerine çantasında bulunan silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, sanık Canan Atlı'nın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri Çocuğum ortada kaldı oldu

Ali İhsan Su, Alper Uysal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri 'Çocuğum ortada kaldı' oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Seyit altundal: Lanet adalet sistemi adam oldurseydi o kadar ceza yemezdi bu ülkenin adalet anlayışı değişti iyice umudum kalmadı duzeleceginden Cevap Yaz 47 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu - Son Dakika
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