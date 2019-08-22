Kent söyleşilerinde müzik ve dans konuşuldu

İzmir'de, her ay sanat ve bilim dünyasından önemli isimlerin İzmirliler ile buluştuğu kent söyleşilerinin ağustos ayı konukları piyano virtüözü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Gülsin Onay ile İstanbul Opera ve Balesi Baş Baleti Erhan Güzel oldu.



Piyano virtüözü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Gülsin Onay ile İstanbul Opera ve Balesi Baş Baleti Erhan Güzel, İzmir'deki kent söyleşilerine katıldı.



Katılımın oldukça yoğun olduğu, her ay sanat ve bilim dünyasından önemli isimlerin İzmirliler ile buluştuğu söyleşide; sanatçı sağlığı, sahne sanatlarında cinsiyet ayrımı, teknolojinin sanata katkısı gibi konulara değinildi. Medical Park İzmir Hastanesinin de destek olduğu söyleşide, bale sanatının kendine özgü dinamiklerinden bahseden Erhan Güzel, kondisyonu için nasıl beslendiğine yönelik bilgiler verdi. Günde iki öğün yemek yediğini belirten Güzel, "Bale dünyanın en zor mesleklerinden biri. Ağır tempo içerisinde idman yaptığımız için kırmızı et, balık gibi proteinden zengin besinler alıyorum. Aksi takdirde sahnede enerjim bitebiliyor" dedi.



Teknolojinin sahne sanatlarına katkısının yüksek olduğunu dile getiren Güzel, teknolojinin bale ve balet adaylarının seçiminde büyük kolaylık sağladığını söyledi. Seyircilerden gelen 'Bale kadın işi midir?' sorusuna cevap veren Güzel, "Bale kadın işidir veya erkek işidir gibi söylemlerin artık bitmesi gerekiyor. Sanatın güzel yanlarına odaklanılmalı" şeklinde konuştu.



Öte yandan, "UNICEF İyi Niyet Elçisi" seçilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Gülsin Onay, gençlerle çok güzel işler yaptığını, Türkiye'nin bu konuda önünün açık olduğunu dile getirdi. Piyano virtüözleri için kariyerlerinde bir yaş sınırı olmadığına dikkat çeken Onay, ünlü kemancı Yehudi Menuhin gibi 90'larında dahi sahnede olmayı arzu ettiğini söyledi. Etkinliğin sonunda katılımcılar konuklarla fotoğraf çekilirken, piyano virtüözü Gülsin Onay'ın da imzalı albümünü aldı. - İZMİR