Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı - Son Dakika
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Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı

07.04.2022 11:15
Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bazı Avrupa ülkelerinde sağlık endişelerinden ötürü toplatılan Kinder çikolata ürünleri için inceleme başlatıldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da, bazı Avrupa ülkelerinde sağlık endişelerinden ötürü toplatılan Kinder çikolata ürünleri için inceleme başlatıldı.

Business Daily'nin haberine göre, Kenya Standartlar Bürosu, Kinder ürünlerinden örnekler alarak soruşturma başlattı.

Enstitü Direktörü Bernard Njiraini, ürünlere ilişkin net bir karar almadan önce test sonuçlarının çıkmasının bekleneceğini ifade etti.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından Ferrero önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz-7 Ekim olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.

Ferrero grubu, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok! Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok! Fransa'da da bazı Kinder çikolata ürünleri geri çağrıldı Fransa'da da bazı Kinder çikolata ürünleri geri çağrıldı

Salmonella, Kinder, Afrika, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenya'da Kinder ürünleri incelemeye alındı - Son Dakika


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