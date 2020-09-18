Kenya'dan Afrika'daki iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı - Son Dakika

Kenya, Afrika'daki iklim değişikliğine karşı cesur ve acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, çarşamba günü Nairobi Eyalet Meclisinde, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küresel Uyum Merkezi'nin (GCA Afrika) Afrika bölümünün açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Kenyatta, açılışta yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için acil ve cesur müdahalelerde bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Son iklim değişikliğinin Doğu Afrika'daki çöl çekirge istilasının yanı sıra kuraklık ve sellerin bölgeye büyüyen bir sosyoekonomik yük getirdiğini belirten Kenyatta, "İklim değişikliğiyle şiddetlenen Kenya ve diğer Doğu Afrika ülkelerindeki çöl çekirgesi istilası, çiftçilerin geçim kaynaklarını mahvetti ve gıda güvenliği için eşi görülmemiş bir tehdit oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Kenyatta, iklim değişikliğinin etkilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ile daha da kötüleştiğini söyledi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina da AfDB'nin Afrika'nın iklim dostu projelerine yatırım için mevcut desteği 2025 yılına kadar 25 milyar dolara çıkarmak için çalıştığını ifade etti.