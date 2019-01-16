Son Dakika Haberleri: Kenya Devlet Başkanı Kenyatta: "Kuşatma Sona Erdi, Tüm Saldırganlar Etkisiz Hale Getirildi"

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta: "Kuşatma Sona Erdi, Tüm Saldırganlar Etkisiz Hale Getirildi"

20 dakika önce

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'de 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Dusit2 yerleşkesini kuşatan tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta:
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'de 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Dusit2 yerleşkesini kuşatan tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, başkent Nairobi'de bulunan Westland bölgesindeki Riverside Caddesi'nde yer alan Dusit2 bölgesinde 20 saat süren kuşatma sonrasında 700 kişinin kurtarıldığı ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili televizyondan halka yaptığı açıklamada, "Dusit'teki güvenlik operasyonunun sona erdiğini ve tüm teröristlerin ortadan kaldırıldığını teyit ederim" dedi. Kenyatta, Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın vatandaşları ve ziyaretçiler için güvenli olduğunu söyleyerek Kenyalıları korkmadan işe dönmeye çağırdı.

Kuşatma 20 saat sürdü

Güvenlik güçleri, saldırının ardından 101 odalı bir otel, spa, restoran ve ofis binalarını içeren Dusit D2 yerleşkesinde 20 saat süren kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Saldırganların en az bir tanesinin kendisini havaya uçurduğu saldırıda, zanlılar, güvenlik güçleri olay yerine gelmeden önce etrafa ateş ederek bölgeye girdi ve kendilerini gizlemeye çalıştı. Dusit2'de bulunan sivillerin bazıları kaçarken, bazıları da ofislerinde gizlenerek kurtarılmayı bekledi.

Saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin arasında 11 Kenyalı, 1 Amerikalı, 1 İngiltere vatandaşının bulunduğu, 2 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 67 kişi yaşamını yitirmişti. - NAİROBİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

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