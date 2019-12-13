Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor - Son Dakika

Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor

6 saat önce

Kenya, terör örgütü Eş-Şebab'ın defalarca hedef aldığı Garissa kentinde ülkenin en büyük hava üssünü açıyor.

Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor, System.String[]

Kenya, terör örgütü Eş-Şebab'ın defalarca hedef aldığı Garissa kentinde ülkenin en büyük hava üssünü açıyor.

Standard Media'nın haberine göre, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yerel yetkililerle bugün Somali sınırındaki Garissa'da yeni hava üssünün açılışını yapacak.

Kenya'daki en büyük hava üssü olacak Modika Üssü'nün ülkenin kuzeydoğusundaki güvenlik durumunu iyileştirmesi bekleniyor.

Somali kökenli halkın çoğunlukta olduğu Garissa'da şimdiye kadar çok sayıda terör saldırısı yaşandı.

Kentteki üniversiteye 2015'te Eş-Şebab tarafından yapılan baskında yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Somali, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşar Esed rejimi, terör örgütü YPG ile özerklik için masaya oturdu
Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Son Dakika Haberleri
22:44 AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas oldu - Son Dakika
22:42 İstanbul Valiliği Yeni Yıl Yortusunu kutladı - Son Dakika
22:41 Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
22:40 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
22:36 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenya en büyük hava üssünü Somali sınırına kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]