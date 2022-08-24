Kenya Havayolları'na ait uçakta bir yolcu öldü - Son Dakika
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Kenya Havayolları'na ait uçakta bir yolcu öldü

24.08.2022 13:00
Kenya Havayolları'na ait uçakta bir yolcu öldü

Kenya Havayolları'na ait bir uçakta sefer sırasında rahatsızlanan bir yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya Havayolları'na ait bir uçakta sefer sırasında rahatsızlanan bir yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya Havayolları'na ait New York- Nairobi seferini yapan uçak, bir yolcunun rahatsızlanması sonucu Fas'ın Kazablanka kentindeki bir havalimanına yönlendirildi. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kazablanka'da sağlık personeli tarafından durumu kontrol edilen yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden yolcunun ailesi, kimliği açıklanmayan yolcunun bir rahatsızlığı bulunduğunu aktarırken yerel basın da yolcunun uçuş sırasında solunum problemi yaşadığını kaydetti.

Havayolu şirketi, hayatını kaybeden yolcunun yakınlarına başsağlığı dileyerek diğer yolculardan seferde yaşanan aksaklıktan dolayı özür diledi.

Pazartesi günü yaşanan olayın ardından uçağın aynı gün yerel saatle 19.00 sıralarında Nairobi'ye ulaştığı belirtildi. - NAİROBİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kenya Havayolları'na ait uçakta bir yolcu öldü - Son Dakika

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