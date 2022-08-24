Kenya Havayolları'na ait New York- Nairobi seferini yapan uçak, bir yolcunun rahatsızlanması sonucu Fas 'ın Kazablanka kentindeki bir havalimanına yönlendirildi. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kazablanka'da sağlık personeli tarafından durumu kontrol edilen yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Casablanca, New York, Kenya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kenya Havayolları'na ait uçakta bir yolcu öldü - Son Dakika

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