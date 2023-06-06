Kepçe kulak ameliyatı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetiği Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bozkurt, kepçe kulak görüntüsüne yol açan üç farklı anatomik problem olduğunu söyledi: "Birincisi; kulak kıvrımlarının olmamasına bağlı kulak-kafatası arasındaki açı fazla olabilir. İkincisi; kulak kıkırdağının kafatasına yapıştığı yer çok çıkıntılı olabilir. Üçüncüsü de kulak kepçesi normalden büyük olabilir. Sanılanın aksine bu üçüncü madde, toplumda en az görülen sebeptir. Başta çocuklar olmak üzere bireylerin psikolojisini olumsuz etkileyen bu sorun, ameliyatla düzeltilebilir." Kepçe kulak ameliyatı için en ideal dönemin çocukluk çağları olduğunu belirten Dr. Bozkurt, "Bu ameliyat için 5-6 yaş civarı uygundur. Çünkü bu yaşlarda kulak, erişkinlik dönemindeki boyutunun yaklaşık yüzde 85'ine erişmiş oluyor" dedi.

İPLE KULAK ESTETİĞİNDE İPLERİN AÇILMA RİSKİ VAR!

Kepçe kulak tedavisinin ameliyatlı ve ameliyatsız olmak üzere iki farklı şekilde yapılabileceğini dile getiren Op. Dr. Eyüp Bozkurt, "Birincisi; 'iple kulak estetiği' de denilen ameliyatsız estetik yöntemi. Bu kapalı yöntemde, ciltte hiç kesi yapmadan cilt altından yönlendirilen iplerle kulak kıkırdağına şekil verilir. Ancak bu yöntemde bir risk söz konusu; bu ipler açılabilir veya kıkırdak dokusu devamlı bir direnç oluşturduğu için kendisi bu ipleri kesebilir. Kulak yeniden eski halini alır ve yeni bir ameliyat ihtiyacı gündeme gelebilir. O nedenle iple kulak estetiği yöntemi yapılmadan önce hasta, ikinci bir ameliyatın gerekebileceği konusunda mutlaka bilgilendirilmeli. İkinci seçenek de otoplasti, yani kesi yapılarak uygulanan kepçe kulak ameliyatı" diye konuştu.

AMELİYAT SONRASINDA ÇOK AĞRI OLMAZ

Op. Dr. Eyüp Bozkurt, ameliyatın detaylarını şöyle anlattı: "Ameliyat yaklaşık 1-1.5 saat sürer. Kesi, kulak arkasından yapılır ve sonrasında görünmez. Dikişlerin alınmasına da gerek yoktur. İyileşme sürecinde sanılanın aksine çok ağrı olmaz. Bu dönemde doktor bazı ağrı kesiciler verecektir. Ameliyat sonrasında 3 ila 5 gün süreyle özel bir kulak bandajı kullanmak gerekir. Bu bandajın çok sıkı olması gerektiği yönünde yanlış bir algı vardır. Oysa bandaj şekil verme amaçlı değil, sadece koruma amaçlı kullanılan bir yardımcıdır. Bandaj çıkarıldıktan sonra kulakta ödem ve kızarıklık olabilir. Bu da birkaç gün içerisinde geçer. Bandaj açıldıktan sonraki dönemde yaklaşık 3 hafta boyunca uyurken yumuşak bir bandaj takılması önerilir."

FAZLA YAPIŞIK OLMASI DA YANLIŞ

Olası komplikasyonlardan da söz eden Dr. Bozkurt, önemli uyarılarda bulundu: "Kanama ve enfeksiyon riski az da olsa var. Eğer ameliyat sonrası aşırı ağrı olursa bundan şüphelenmek gerekir. Öte yandan kulaklar arasında asimetri olabilir veya kulaklar gereğinden fazla yapışık olabilir. Bu da önemli bir problemdir. Çünkü kafatası ile kulak arasında belirli bir açı olması gerekir, bu da 15-30 derecedir. O nedenle 'Bu ameliyatı olmuşken kulaklarım hiç görünmesin' diye düşünmek yanlış olur."