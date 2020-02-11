Kepçe operatörünü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepçe operatörünü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kepçe operatörünü son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Düzce'nin Saçmalıpınar mevki'inde yolda meydana gelen heyelana müdahale ederken, 2. heyelanla dere yatağına düşen iş makinesi operatörü 27 yaşındaki Muhammet Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kepçe operatörünü son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Düzce'nin Saçmalıpınar mevki'inde yolda meydana gelen heyelana müdahale ederken, 2. heyelanla dere yatağına düşen iş makinesi operatörü 27 yaşındaki Muhammet Yılmaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.


4 Şubat'ta Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyü Dereevler mevki'inde heyelan meydana geldi. Heyelanda kapanan yolu açmak üzere olay yerine iş makinesi gönderildi. Muhammet Yılmaz'ın heyelanda kapanan yolu açmak isterken meydana gelen ikinci heyelanla iş makinesi Aksu Deresi'ne uçtu. Kar yağışı ve yağmur nedeniyle derenin suları yükselirken Muhammet Yılmaz, dere sularına kapılarak kaybolmuştu. 7. gününde dereye düştüğü noktanın 25 kilometre uzağında bulunmuştu. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi Gölyaka Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı ile Güzeldere Köyü Mezarlığına defnedildi. Ayrıca, bölgede meydana gelebilecek heyelan nedeni ile özel araçlar defin noktasına gönderilmedi. Cenazeye katılmak isteyenler için Gölyaka Belediyesi ekiplerince 70 minibüs ayarlanarak köye gönderildi. - DÜZCE

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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