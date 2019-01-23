Kepez Belediyesi İle Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
59 dakika önce
Kepez Belediyesi ile Belediye İş sendikası arasında 2019 yılını kapsayan bir yıl süreli toplu iş sözleşmesi Balıkesir ve Çanakkale Şube Başkanı Yüksel Özden ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan tarafından imzalandı.
Başkan vekili Nermin Erdoğan'ın da katılım sağladığı toplu iş sözleşmesinde Açıklamada bulunan Şube Başkanı Yüksel Özden, "Norm kadrolu işçileri kapsayan maaş zam oranlarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için görüşmeler sağladık. Bugün itibariyle imzalamış olduğumuz sözleşmede işçilere enflasyonun üzerinde %22 oranında zam ve sosyal haklarda %30 artış yapılmıştır. Başkanımız Ömer Faruk Mutan'a günün anısına özel kahve fincan takımı armağan ederek, çalışanlar adına teşekkürlerimizi ilettik."Dedi.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, Kepez Belediyesi norm kadrolu işler için sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Şube Başkanı Yüksel Özden'e Kepez Belediyesi tarafından "2019 ATATÜRK YILI" için hazırlanmış olan çerçeveli Atatürk fotoğrafını armağan etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:37 Kaynak: Bültenler
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