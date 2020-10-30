Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nden Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla lisanslı sporcuların katılımıyla, 'Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliği' düzenledi.

Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 'Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinliği' düzenleyerek kutladı. Kulübün lisanslı sporcularının katıldığı etkinlik Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve kulüp antrenörlerinin katıldığı etkinlikte genç sporcular kurulan parkurlarda yarışırken, teknik konularda da tecrübeler kazandılar. Düzenlenen müsabakalar ise eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Keyifle geçen müsabakaların ardından genç sporcular Kulüp Başkanı Hakan Çatal, tarafından ödüllendirildi. Birinciye basketbol topu, ikinciye satranç takımı ve üçüncü gelen sporcuya da kitap hediye edildi. Kepez'in genç yetenekleri, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını güzel, eğlenceli, heyecanlı ve bir o kadarda anlamlı bir etkinlikle kutladı. - ANTALYA