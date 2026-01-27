Kepez Belediyespor EHF Kupası'nda

Yıldız kızlarda Türkiye hentbol şampiyonu olan Kepez Belediyespor, EHF Genç Kadınlar Kulüp Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, Türkiye Yıldız Kızlar Hentbol Şampiyonası'nı kazanan takıma, EHF Genç Kadınlar Kulüp Kupası'nda mücadele etme hakkı tanındı.

Kepez Belediyespor böylece EHF Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüplerin alt yaş grubu takımlarının katılacağı organizasyonda yer alan ilk Türk takımı olacak.

EHF Genç Kadınlar Kulüp Kupası Elemeleri, 16 ekibin katılımıyla 3 ülkede ve 4 ayrı grupta oynanacak.

Kepez Belediyespor, Danimarka'dan Odense, Fransa'dan Metz ve Romanya'dan CSM Bükreş ile aynı grupta mücadele edecek. Gruptaki maçlar, 2-3 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Diğer 3 gruptaki karşılaşmalar ise Hırvatistan'ın Porec ve Zagreb, Romanya'nın Bistrita kentlerinde düzenlenecek.