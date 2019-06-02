Son Dakika Haberleri: Kepez'de binlerce kişi Çelebi Sultan Mehmed Cami'nde buluştu
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Kepez'de binlerce kişi Çelebi Sultan Mehmed Cami'nde buluştu

7 dakika önce

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü'nün 2. döneminde yapılan Çelebi Sultan Mehmed Cami, Kadir Gecesi'nde 5 bine yakın ilçe sakinini misafir etti.

Kepez'de binlerce kişi Çelebi Sultan Mehmed Cami'nde buluştu, System.String[]
Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü'nün 2. döneminde yapılan Çelebi Sultan Mehmed Cami, Kadir Gecesi'nde 5 bine yakın ilçe sakinini misafir etti.

Kepez Belediyesi'nin Osmanlı mimarisi ile modern mimariyi harmanlayarak inşa ettiği ve geçtiğimiz yıl ibadete açılan Çelebi Sultan Mehmet camine ilk Kadir Gecesi'nde binlerce vatandaş akın etti. Türkiye'nin ikinci avizesiz cami olma özelliğini taşıyan ve Türk İslam sanatının en önemli örneklerinin yer aldığı Çelebi Sultan Mehmet Cami'nde düzenlenen kandil programına Kepezliler yoğun bir ilgi gösterdi. Cami içerisine sığmayan vatandaşlar ibadetlerini caminin avlusunda ve bahçesinde yaptılar. Kandil programına katılan Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü de, hemşehrilerine elleriyle belediyenin ikram çeşmesinden şerbet ikram etti. Hemşehrilerine lokma ikramında da bulunan Başkan Tütüncü, kandillerini de tebrik etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Hakan Tütüncü, Kadir Gecesi, Kepez, Çelebi, Güncel
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