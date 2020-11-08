Kepez'de yeni anaokulu yapılıyor - Son Dakika

Kepez'de yeni anaokulu yapılıyor

08.11.2020 10:27
Kepez'de yeni anaokulu yapılıyor, System.String[]

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ne 5 derslikli anaokulu yapılıyor.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ne 5 derslikli anaokulu yapılıyor.

Hayırsever desteğiyle yapımına başlanan Salih-Saime Konca Anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, Kepez'in değişen ve dönüşen mahallelerinden bir tanesinin de Teomanpaşa olduğunu belirtti.

Mahallenin temel belediyecilik hizmetleriyle imar ve mülkiyete ilişkin sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Mahallenin daha konforlu bir yaşam için ihtiyaç duyduğu sosyal tesisleri de bölgeye getiriyoruz. Bu kapsamda mahalleye okul binaları kazandırdık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mahallemize yeni bir okul öncesi eğitim yuvası daha kazandırılıyor. Devlet, belediye ve hayırsever işbirliğinde Teomanpaşa'ya bir anaokulu yapıyoruz. Dönemimizde belediyemizin 2 kreşi de mahallemizde hizmeti girdi. Üniversite hazırlık kursu ile ortaokul öğrencilerimiz için etüt merkezini de mahallemize kazandırdık. Belediye tıp merkezimizin de mahallemizde olduğunu ifade edersek aslında Teomanpaşa Mahallemiz kısa bir zamanda ne kadar büyük mesafeler kat ettiğini en net bir biçimde görmüş olacağız. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor."

Hakan Tütüncü, Kepez, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de yeni anaokulu yapılıyor - Son Dakika


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