Kepez'den glutensiz ekmek - Son Dakika

Kepez Belediyesi, normal ekmek yiyemeyen çölyak hastaları için 'glutensiz özel tıbbi ekmek' satışına başladı. Glutensiz ekmekler, Dokuma Yeşilçam Kafe'de ve Antalya Köy Pazarı'nda satışa sunuldu.



Kepez Belediyesinin katkılarıyla Antalya Çölyak Derneği 'En Güzel Veda Şarkıları' temalı 3. Geleneksel Kışa Merhaba Konseri düzenledi.



Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı konserde eserleri, derneğin çocuklardan ve gençlerden oluşan müzik korosu icra etti. Genç müzisyenlerin performansı ise izleyenlerden tam not aldı.



Konsere katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sahne performanslarına bayıldım. Her şey bu ülkenin güneş yüzlü çocukları için. Belediyecilikten muradımız temel de bu ülkenin çocuklarına güzel hayaller kurdurabilmek ve daha sonrasında da kurdukları hayale erişebilecek gücü kendilerine aktarabilmektir." ifadesini kullandı.



3 noktada glutensiz ekmek satışı



Konuşmasında, çölyak hastaları için belediye olarak glutensiz ekmek satışına başladıklarının müjdesini veren Başkan Tütüncü, şunları söyledi: Sağlıklı beslenmek herkesin hakkı. Bu anlamda glutensiz ekmek satışlarımız 2 ayrı noktada başladı. Bu sayıyı çok yakında üçe çıkaracağız. Glutensiz ekmekleri, DokumaPark içerisindeki Yeşilcam Kafe'de, hafta sonları da kurulan Antalya Köy Pazarı'nda satışa sunduk. Çok yakında da Belediye Sağlık Merkezi'mizde de glutensiz ekmek satışı yapacağız."



Tütüncü, Antalya Çölyak Derneği'nin çalışmalarında belediyenin Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları(STK) Merkezi'ni kullanabileceğini bu kapsamda dernekle protokol imzalayacaklarını da sözlerine ekledi.



Glutensiz ekmek, 'gluten' alerjisi nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaflı ekmekleri yiyemeyen çölyak hastaları için büyük önem taşıyor. Kepez Belediyesi de, başlattığı glutensiz ekmek satışıyla çölyak hastalarının önemli bir ihtiyacını karşılamış oldu. - ANTALYA