Kepez
Belediyesince düzenlenen '2. Kepez Kitap Fuarı', hafta sonu birçok yazarı okuyucularıyla buluşturacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği çevre temalı Kepez Kitap Fuarı, hafta sonunda da okurları yazarlarla bir araya getirecek. 8 Mart
Cuma günü kapılarını kitapseverlere açan ve 17 Mart Pazar günü kapılarını kapatacak olan fuar, hafta sonu birçok yazarı ağırlamaya hazırlanıyor. Müfit Can Saçıntı
"Mutluluk Şart mı?", Ahmet Vehbi Vakkasoğlu
"Yunus Emre'den Günümüze Mesajlar", Tuğrul İnançer
"Okumak", Serdar Tuncer
"Delilim Yok Kalbimden Başka", Uğur Batı
"İnsanın Kusursuz Yolculuğu" ve "Göz Yaşlarım İftiharla Sunar" konulu söyleşi ile Murat Tavlı ve daha birçok yazar söyleşi saatlerinde hayranlarıyla buluşacak.