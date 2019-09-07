Son Dakika Haberleri: Kepsut'ta 1000 balya saman yandı
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Kepsut'ta 1000 balya saman yandı

31 dakika önce

Balıkesir Kepsut ilçesinde içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu hayvan damında bulunan bin balya saman bilinmeyen bir nedenle yandı.

Kepsut'ta 1000 balya saman yandı, System.String[]

Balıkesir Kepsut ilçesinde içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu hayvan damında bulunan bin balya saman bilinmeyen bir nedenle yandı.


Kepsut ilçesinin Keçidere yolu çıkışında bulunan Tahsin Şahin'e ait hayvan damında bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını çevrede tesadüfen drone ile çekim yapan vatandaş kameraya aldı. Yangın bugün öğleden sonra meydana geldi. İçinde yüzlerce büyükbaş hayvan bulunan inek damında bulunan bin balya saman yanarak,kül oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kepsut İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ile birlikte çevrede ikamet eden vatandaşlarda yangına müdahale etti. Uzun süren söndürme sırasında damda bulunan hayvanlar bakıcıları tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangının çıkma nedeni jandarmanın soruşturması sonrası belli olacağı açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Kepsut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
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