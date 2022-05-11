Kepsut'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kepsut'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

11.05.2022 16:40
Kepsut'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Servet Baran, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Servet Baran, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Servet Baran (69) vefat etti.

Osmaniye Camisinde, Kepsut İlçe Müftüsü Muharrem Dutar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Baran'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Baran'ın cenazesine yakınlarının yanı sıra Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Balıkesir, Hisarcık, Kepsut, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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