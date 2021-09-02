Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek

Fanatik gazetesinin haberine göre Napoli ile görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca Galatasaray'da Marcao'ya af çıktı. Fatih Terim'in isteğiyle Marcao, UEFA listesine dahil edilecek.

AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYACAK

Marcao, Avrupa Ligi'ndeki maçlarda Nelsson ile birlikte oynayacak, Luyindama yedeğe çekilecek. Ligde cezası bittikten sonra yeniden takıma dönecek.

PİYASA YAPACAK

Marcao'ya 10 milyon euronun üstünde bir teklif gelirse satılacak. Avrupa Ligi'nde tekrar piyasasını yükseltmesi için Brezilyalı futbolcuya şans verileceği belirtildi.