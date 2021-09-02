Fanatik gazetesinin haberine göre Napoli ile görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca Galatasaray'da Marcao'ya af çıktı. Fatih Terim'in isteğiyle Marcao, UEFA listesine dahil edilecek.
Marcao, Avrupa Ligi'ndeki maçlarda Nelsson ile birlikte oynayacak, Luyindama yedeğe çekilecek. Ligde cezası bittikten sonra yeniden takıma dönecek.
Marcao'ya 10 milyon euronun üstünde bir teklif gelirse satılacak. Avrupa Ligi'nde tekrar piyasasını yükseltmesi için Brezilyalı futbolcuya şans verileceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek - Son Dakika Spor