Kerem Matışlı: Bursaspor'un Genç Kalecisi

02.02.2026 10:08
Kerem Matışlı, Bursaspor'da 13 maçta 10 kez gol yemeyerek dikkat çekti. Gelecek vaadediyor.

Bursaspor formasıyla bu sezon çıktığı 13 maçın 10'unda gol yemeyen Kerem Matışlı, performansıyla dikkat çekti.

Bursaspor formasıyla bu sezon sergilediği performansla öne çıkan Kerem Matışlı, yeşil-beyazlı kalede güven veren isimlerin başında geliyor. 2007 Bursa doğumlu genç kaleci, görev aldığı 13 maçın 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Henüz genç yaşına rağmen oyun olgunluğu, hava toplarındaki hakimiyeti ve doğru pozisyon alma becerisiyle dikkat çeken Kerem Matışlı, teknik ekibin de güvenini kazanmış durumda.

A takıma uzanan istikrarlı yükseliş

Futbola İnegöl Kafkasspor altyapısında başlayan Kerem Matışlı, ardından Altınordu altyapısında gelişimini sürdürdü. 2021 yılında Bursaspor altyapısına transfer olan genç kaleci, burada gösterdiği performansla A takıma yükselmeyi başardı.

Altyapıdan yetişen oyunculara verilen önemin sahadaki karşılığı olarak değerlendirilen Kerem Matışlı'nın bu performansı, hem taraftara hem teknik ekibe güven veriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

