Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
1 saat önce
Oyuncu Keremcem, önceki akşam dostlarıyla birlikte Balmumcu'da bulunan Bhava Paye adlı restoranda yemek yedi
Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Her şey muhteşem gidiyor. Sinema filmimiz var. Onun çekimleri devam ediyor" dedikten sonra mekandan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:41
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