Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor - Son Dakika Magazin

Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor

1 saat önce

Oyuncu Keremcem, önceki akşam dostlarıyla birlikte Balmumcu'da bulunan Bhava Paye adlı restoranda yemek yedi

Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor, System.String[]

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Her şey muhteşem gidiyor. Sinema filmimiz var. Onun çekimleri devam ediyor" dedikten sonra mekandan ayrıldı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:41 
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