Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı - Son Dakika

Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı

6 saat önce

Kerevitaş Gıda Sanayi'nin 2019 yılı konsolide cirosu 2,5 milyar TL oldu.

Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı, System.String[]

Kerevitaş Gıda Sanayi'nin 2019 yılı konsolide cirosu 2,5 milyar TL oldu.

Dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önemli şirketlerinden Kerevitaş, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Kerevitaş açıklamasına göre, şirketin 2019 yılı konsolide cirosu, yüzde 3 artışla 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Piyasa değerine göre Yıldız Holding'in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş'ın geçen yıl 343,6 milyon TL olan faiz amortisman vergi öncesi karı (FAVÖK) 379,3 milyon TL'ye çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla konsolide FAVÖK marjındaki iyileşme 100 baz puan oldu.

Kerevitaş'ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde 2019'da FAVÖK marjı yüzde 18,9 olarak gerçekleşirken, Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı yüzde 13,5 oldu. Bu sonuçlarla Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nin FAVÖK marjındaki iyileşme 340 baz puan olurken, Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı geçen sene ile aynı kaldı.


Maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi karlılığa katkı sağladı

Açıklamaya göre, 2019 yılında satış kanalının, ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatı artışının üzerinde faaliyet karı büyümesi ve kar marjı artışları gerçekleştirildi.

Gerek yağ gerekse dondurulmuş gıda ve konserve iş biriminde sunulan yenilikler müşterilerin beğenisini kazanarak hane penetrasyonunu artırdı, SuperFresh, Bizimyağ ve Teremyağ olmak üzere ana markaların liderliğini pekiştirdi.

Kerevitaş dondurulmuş gıda kategorisinde yüzde 56, yağ grubunda ise markalı pazarda yüzde 66 pazar payıyla yılı pazar lideri olarak kapattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Yıldız Holding, Kerevitaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksi şoförü aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, polis baskınında gözaltına alındı, 52 gün tutuklu kaldı
Dolandırıcıların tuzağına düşen esnaf, 15 bin 800 TL'den oldu Borsa liginin Şubat şampiyonu Trabzonspor Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]