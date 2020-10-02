Kerim Alıcı, Göztepe'de

Yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam eden Göztepe, TFF 1. Lig'in İzmirli ekibi Altınordu'dan renklerine bağladığı Kerim Alıcı ile resmi sözleşme imzaladı.

Göztepe, Altınordu'dan bonservisi ile alınan 23 yaşındaki Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Altınordu'da 2014-2015 sezonunda profesyonel olan Kerim, İzmir ekibinde 91 maçta görev yaptı.

Bonservisine 1 milyon 750 bin TL ödenecek Kerim'in ikiz kardeşi Barış da 2 sezon önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. - İZMİR