Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü

23.05.2022 23:01

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ silahlı saldırı düzenledi. Kerkük'e bağlı Taze ilçesinde düzenlenen saldırıda 3'ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, teröristlerin Taze ilçesine bağlı Sami el-Asi köylerinde buğday tarlalarını ateşe verdiğini ve yangını söndürmek için bölgeye gelen güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığını ifade etti. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, teröristleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Teröristlerin ateşe verdiği tarım alanlarına ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

(Semir Yemenci/İHA)

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü

YORUMLAR
500
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5) Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 23:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement