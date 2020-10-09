Son dakika haber: Kerkük'te Kovid-19 önlemleri altında 7 ay sonra camilerde ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 aydan bu yana ibadete ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı bugün kılındı.

Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 kurallarına uyulması şartıyla camilerde cemaatle cuma namazı kılınmasına bugün itibarıyla izin verildi.

Kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi imam hatibi Fethi Mevla, cuma hutbesinde, "Aylar sonra bir daha cuma namazında müminleri bir araya getiren Cenab-ı Hakka şükürler olsun. Allah hepimizi salgın hastalıklardan korusun." ifadelerini kullandı.

Ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitler 20 Eylül itibarıyla yeniden ibadete açılmıştı.