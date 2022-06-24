Kerkük'te son yıllarda mobil restoran ve kafelere rağbet artıyor

Irak'ın Kerkük kentinde son yıllarda genç girişimcilerin restoran işletmeciliğine yeni bir soluk getirmesiyle kentin birçok bölgesinde farklı konseptlerde restoran ve kafe görmek mümkün.

Kerkük'ün çeşitli semtlerinde bazı girişimciler müşterilerin ilgisini çekmek için satın aldıkları otobüs ve minibüsleri mobil restorana dönüştürüyor.

Yaklaşık 3 yıldır Kerkük'ün Bağdat Yolu semtinde seyyar restoran işletmeciliği yapan Abdullah Muzaffer, AA muhabirine, vatandaşların mobil restoran ve dondurmacılara ilgisinin arttığını söyledi.

Bunda Kovid-19 salgını sürecinin de etkisi olduğuna dikkati çeken Muzaffer, salgın sürecinde vakaların artmasıyla kapalı alanlara rağbet azalırken, vatandaşın açık havadaki mobil restoranları tercih ettiğini aktardı.

En çok pandemi döneminde bu restoranların sayısının arttığını ifade eden Muzaffer şöyle devam etti:

"Salgından yaklaşık bir yıl önce 3 arkadaşımla bir karavanı satın alarak, restorana çevirdik. Toplam 12 kişilik bir ekiple, hamburger, köfte, dürüm ve çeşitli yemeklerle müşterilere hizmet veriyoruz. Salgın sürecinde birçok kafe, restoran ve lokanta gibi iş yerleri kapasitelerini düşürünce girişimciler de çareyi seyyar lokantalar açmakta buldu."

Muzaffer, özellikle yaz aylarında insanların park ve bahçelere çıktığını ve bu tür yerlerden yiyecek ve içeceklerini temin ettiğini anlattı.

İşlerinden memnun olduklarını ve müşterilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını kaydeden Muzaffer, gençlerin kendi işlerinin sahibi olmaları için hükümetin onlara destek vermesi çağrısında bulundu.

Eski otobüsü satın alarak restorana çevirdiler

Müştak Halaf, üniversite dördüncü sınıf öğrencisiyken arkadaşlarıyla satın aldığı 1979 model eski otobüsü, içinde bazı değişiklikler yaparak seyyar restorana çevirdi.

Yaklaşık bir yıldır kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde park ettiği otobüsün içine mutfak, masa ve sandalyeler yerleştiren Halaf müşterilerine üniversiteden 3 arkadaşıyla hizmet veriyor.

Otobüsün içini dekoratif aksesuarlarla süsleyen Halaf, otobüsün dışını boyayarak ve önüne kurduğu ufak masalarla müşterilerin memnuniyetini kazanıyor.

Üniversite yıllarından beri memur olmayı değil kendi işinin patronu olmayı hayal ettiğini belirten Halaf, bu projeyle hayalini kurduğu işini gerçekleştirdiğini söyledi.

İnsanların yeni, farklı ve ilginç mekanlara ilgi duyduğunu aktaran Halaf, güzel ve kaliteli hizmetle müşterileri memnun ettiklerini dile getirdi.

Genç girişimci Halaf, otobüsün içinde güvenlik kamerası, klima, ışıklandırma, müzik sistemi ve internet hizmetinin de bulunduğunu belirtti.

Otobüsün 1979 model ve trafikten çekilmiş bir araç olduğu bilgisini veren Halaf, şunları kaydetti:

"Otobüs uzun yıllar Kerkük-Bağdat arası yolcu taşıma hizmeti vermiş. Biz onu düzenleyip güzel bir hale getirdik. İçinde müşterilerin rahat oturması için kaliteli masalar var. 12 kişi oturup yemek yiyebiliyor. Akşamları burada boş zamanını geçirmek isteyenler için bir köşede çeşitli kitapların bulunduğu ufak bir kitaplık yaptık."

Her akşam 18.00'den sonra gece geç saatlere kadar hizmet verdiklerini bildiren Halaf, Kerkük ve bazen kent dışından gelen müşterileri de ağırladıklarını dile getirdi.

Halaf, mekana gelenlerin konseptlerini farklı bulduklarını ifade ederek, "Müşterilerimiz iş yerimizi çok beğeniyor, bol bol fotoğraf çektiriyor ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Otobüsü merak edip yanımıza gelenlere çorba ikram ediyoruz." diye konuştu.

"Park için belediyenin desteğine ihtiyacımız var"

Aracı uzun olduğu için park sorunu yaşadıklarına dikkati çeken Halaf, yetkili ve devlet kurumlarının desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Halaf, "Her yerde park edemiyoruz. Yaklaşık bir yıldır park ettiğim bu yerin kirası pahalı. Bize kentte park için birkaç yerin tahsis edilmesini istiyoruz. Park ve bahçelerin önünde durmak bazen izdihama neden oluyor. Belediyenin teşvik desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Mekanın müdavimlerinden Murad Bender, iş için gidip geldiği yolun kenarında ve Kerkük'te ilk kez bir otobüsün restorana dönüştürüldüğünü görünce dikkatini çektiğini ve buradaki yemeklerin lezzetli olduğunu dile getirdi.

Kerkük'ün Kudüs Caddesi'nde 2016'dan bu yana seyyar dondurmacılık yapan Sinan Nadmi işinden oldukça memnun.

Nadmi, mobil restoranların Kerkük'te sayısının giderek arttığını ve kent için yeni bir işletme yöntemi ve kültürü haline geldiğini belirtti.

Yaz aylarında aileleriyle gelen vatandaşlara hizmet verdiklerini aktaran Nadmi, özellikle akşamları gece geç saatlere kadar çalıştıklarını anlattı.