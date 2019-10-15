Kerküklüler, güvenliği sağlayan özel güçlerin kentten çekilmesine tepkili

AA muhabirine konuşan göstericilerden Ahmed Osman merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını en iyi şekilde sağladığını savundu.

Kerküklüler ayrıca 61. Tugayın bölgeden çekilmesinin ardından yerine Peşmerge'nin getirilmesi ihtimalinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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