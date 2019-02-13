Son Dakika Haberleri: Kertenkeleyi Takip Ederken Çatıdan Düşen Çocuğu Parmaklıklar Kurtardı

Kertenkeleyi Takip Ederken Çatıdan Düşen Çocuğu Parmaklıklar Kurtardı

7 saat önce

Tayland'da bir hastanenin çatı katından düşen 4 yaşındaki çocuk, kıyafetinin bina demirlerine takılması sayesinde ölümden döndü.

Kertenkeleyi Takip Ederken Çatıdan Düşen Çocuğu Parmaklıklar Kurtardı, System.String[]
Tayland'da bir hastanenin çatı katından düşen 4 yaşındaki çocuk, kıyafetinin bina demirlerine takılması sayesinde ölümden döndü. Kız çocuğunun kertenkeleyi takip ederek hastane çatısına çıktığı öğrenildi.

Tayland'ın Kanchanaburi kentindeki Paholpolpayuhasena Hastanesinin çatı katından aşağı düşmek üzereyken kıyafeti bina demirlerine takılan 4 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. Babası ile birlikte hastanede bulunan küçük kız, tedavi olan babasının yanından ayrılarak yangın merdiveninden çatı katına çıktı. Hastaneden ismi açıklanmayan bir kişi, küçük kızın kertenkeleyi takip ettiğini ve o sırada aşağı düştüğünü ifade etti. Kızın kıyafetinin duvarda asılı olan harflerden birisine takıldığını kaydeden görgü tanıkları, hastane yetkililerine haber vermesi ile kızın asılı kaldığı yerden kurtarıldığını belirtti.

Küçük kızın babası, hastanenin 7. katında tedavi olduğu sırada koridorda kendi kendine oynayan kızının ortadan kaybolduğunu ve o esnada olayın gerçekleştiğini ifade etti. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:09 Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa
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