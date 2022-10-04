Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı - Son Dakika
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Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

04.10.2022 11:05
Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı

Keşan Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kapsayan hafta boyunca nikah yapan çiftlere ve yakınlarına kedi, köpek maması dağıtmaya başladı.

Keşan Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kapsayan hafta boyunca nikah yapan çiftlere ve yakınlarına kedi, köpek maması dağıtmaya başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, nikah dairesi personeline nikah için gelen çift ve çiftin yakınlarına nikah şekeri ikramı yerine hayvan haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kapsayan hafta boyunca kedi, köpek maması dağıtılması talimatını verdi.

Bu kapsamda Helvacıoğlu kıydığı nikahlarda bu uygulamaya öncülük etti.

Ece Turan ve Kaan Eker çiftinin nikahını kıyan Helvacıoğlu çifte ve yakınlarına paketlenmiş mama armağan etti.

Meryem Aydın ile Mehmet Sağlam'ın nikahını da kıyan Helvacıoğlu nikah salonuna "Miniş" adlı yavru kediyle geldi.

Nikahın ardından yavru kediyi çifte armağan edip, kediyi sahiplendirdi.

Gelin Meryem Aydın, törende yaptığı konuşmada, heyecanlı ve mutlu bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kendileri için güzel bir sürpriz olduğunu ifade eden Aydın, "Tatlı bir anı olarak kalacak sonuna kadar. Yeni hayatımıza 3 kişi başlıyoruz. Yeni evlenen çiftler ve durumu olan insanlar bir cana el uzatabilirse ne mutlu." dedi.

Damat Sağlam da "Miniş"in kendileri için bir hayat arkadaşı olacağını ve törende şeker yerine mama dağıtılmasının farkındalık oluşturacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Keşan, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı - Son Dakika

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