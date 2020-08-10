Keşan'da liman ve tabiat parkına girişler ile çadır kurulması yasaklandı - Son Dakika

Keşan'da liman ve tabiat parkına girişler ile çadır kurulması yasaklandı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesindeki İbrice limanı ile Gökçetepe Tabiat Parkı orman sahasına girişler ve çadır kurulması, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Keşan'da liman ve tabiat parkına girişler ile çadır kurulması yasaklandı, System.String[]

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesindeki İbrice limanı ile Gökçetepe Tabiat Parkı orman sahasına girişler ve çadır kurulması, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelge kapsamında, Keşan Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındı. Komisyon kararlarında şöyle denildi:

"İlçemizde orman yangınlarına neden olabilecek yerlerde ateş, mangal, semaver ve ateş yakmak yasak olan yerlerin Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce Haritalarının 15.08.2020 tarihine kadar hazır edilmesi, ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ve tabiat parklarının Kaymakamlığımızca Radyo, kamu spotu olarak, sosyal medyada yayınlanması, camilerden anons ve mesaj sistemleri ile vatandaşlarımıza duyurulması, orman Kanunun 76. maddesinde yer alan (Ormanlık alanlarda izin verilen Ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır) hükmü uyarınca orman alanları içerisinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi amacı ile köy muhtarı ve azaları ile iletişim sağlanarak ateş yakılması halinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına haber verilmesi, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların izin verilen yerlerden 31.10.2020 tarihine kadar saat 20.00'den sonra Mangal, semaver ateş yakılmasına izin verilmemesine, başta ormanlık alanlar olmak üzere civarlarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (Bağ, bahçe artığı, ot, dal vb) yakılmasının yasaklanmasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce duyuru ve gereğinin yapılması, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına sebep olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Komisyonda ayrıca yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İbrice limanı ile Gökçetepe Tabiat Parkı orman sahasına girişlere ve çadır kurulmasına 31 Ekim'e kadar izin verilmemesine karar verilerek, "Mangal, semaver ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetli el ilanı, broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlara ait bilbordlarda kullanılacak görseller, Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce ilgili görsellerin hazırlanarak piknik ve mesireyeri işletmecilerine tebliğ edilmesine, işletmeciler tarafından çoğaltılarak girişlere bilbordlar hazırlanarak ziyaretçilere duyurulmasına, genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde devriye ve kontrollerin yürütülmesi, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.


Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da liman ve tabiat parkına girişler ile çadır kurulması yasaklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor "Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun final öncesinde yaptığı motivasyon konuşması gündeme damga vurdu         
13:03
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi         
12:35
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!         
12:03
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu         
11:49
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu         
11:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı         
11:19
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı         
10:43
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu         
10:26
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?         
10:02
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor         
08:58
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti         
07:27
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı         
19:48
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı         
19:09
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi         
19:01
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı         
18:17
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 15:54:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da liman ve tabiat parkına girişler ile çadır kurulması yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei