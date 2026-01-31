Keşan'da Sağanak ve Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan sağanak ve sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Keşan'da, akşam saatlerinde yağmur başlarken, yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Bazı evlerin bahçelerini su bastı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),