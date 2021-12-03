Keşan'da tekstil sektöründeki istihdam artırılacak - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, tekstil sektöründe istihdamın artırılacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediye Başkanlığı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda tekstil firması yetkilileriyle bir araya gelindi.

Toplantıda, tekstil sektöründeki istihdam ihtiyacını eğitim odaklı çözme konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ilçede 2 bine yakın işçinin tekstil sektörün çalıştığını belirtti.

Hedeflerinin istihdamı artırmak olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde 2 bine yakın tekstil çalışanını 3 bine çıkarıyoruz. İstihdam ihtiyacını eğitim odaklı çözüyor, iş arayanları meslek sahibi yapıyoruz. Keşan'ımızda istihdamı artırmak için tüm kurumlarımızla güç birliği yapıyoruz. Tüm hemşerilerimizin iş sahibi olduğu, geleceğe umutla baktığı bir Keşan oluşturmak için çalışıyoruz. İşbaşı eğitimleriyle, kurslarla, donanımlı ve iş hayatına hazır personeller yetiştiriyoruz."

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, İŞKUR İlçe Müdürü Mehmet Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi ve tekstil firması yetkililerinin katıldı.