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Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi - Son Dakika

Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi

08.12.2021 16:37

Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi Bolu'da, akademisyenler tarafından keşfedilen Türkiye'ye özgü yeni bir kılıçotu (Gladiolus L.) türüne, hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal'ın adı verildi.

Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi

BOLU - Bolu'da, akademisyenler tarafından keşfedilen Türkiye'ye özgü yeni bir kılıçotu (Gladiolus L.) türüne, hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal'ın adı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, 2012 yılında Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaptığı bir çalışmada karşılaştığı kılıçotu bitkisinin örneklerini toplayarak bitki müzesine koydu. Bu yıl aynı bölgeye giden Eker, topladığı yeni örnekleri laboratuvarda inceleyerek kılıçotunun; yaprak, çiçek, meyve ve tohum özellikleri bakımından diğer türlerden farklı olduğunu ortaya gördü. Türkçe "beykılıcı" olarak isimlendirilen bitkinin yeni türünü keşfeden Eker, bitkiye Latince "Gladiolus izzet-baysalii" adını verdi.

"Vefa örneği olacağını düşündük"

Doç. Dr. İsmail Eker, bitki üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "2012 yılında Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaptığım bir arazi çalışmasında ilk defa bu bitkiye rastladım. Arazide ilk gördüğümde ilginç olabileceğini düşündüm. Yeterli miktarda örnek aldıktan sonra Bolu'ya getirdim. Bir süre üzerinde çalıştım. Yalnız yakın türlerle arasında bazı problemler vardı. Bunları çözmek biraz zaman aldı. Meslektaşım Mehmet Sağıroğlu ile bitki üzerinde daha detaylı çalıştık. Araziye tekrar gidip yakın türlerle olan farklarını ortaya koyduk. Uluslararası saygın bir bilim dergisinde bitkiyi yayınlayarak bilim dünyasına duyurduk. Bitkinin ismini seçerken İzzet Baysal'a bir vefa borcumuz olduğunu düşündük. İzzet Baysal'ın isminin bir bitki türünde yaşamasının güzel bir vefa örneği olacağını düşündük" dedi.

Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi
Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi
Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi
Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi

İzzet Baysal, Türkiye, Bitki, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal'ın ismi verildi - Son Dakika


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