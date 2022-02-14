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KIRKLARELİ - Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti - Son Dakika

KIRKLARELİ - Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti

14.02.2022 17:52

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kent sakinlerine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek armağan etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kent sakinlerine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek armağan etti.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Kırklareli Bandosu ile dans ekibi gösteri sundu.

Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Kesimoğlu burada vatandaşlara 2 bin 500 gül ve karanfil dağıttı.

Kesimoğlu, vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutladı.

Çiftler kırmızı halı üzerinden geçti.

KIRKLARELİ - Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti
KIRKLARELİ - Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti
KIRKLARELİ - Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti

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Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sevgililer Günü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Kesimoğlu, vatandaşlara Sevgililer Günü nedeniyle gül ve karanfil armağan etti - Son Dakika
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