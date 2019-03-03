Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Kahramanmaraş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)



Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)



Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)



Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)



Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)





Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)





Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)





Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)





Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)



Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)



Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)



Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)



Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)



Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi





Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı)





Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı)





İYİ Parti





Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı)





Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı)





Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)





Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)





Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı)





Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)





Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi





Elbistan: Hüseyin Yıldız



Saadet Partisi





Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü





Onikişubat: Selim Kale





Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe





Elbistan: Sami Polat



Afşin: Şeref Ertekin



Göksun: İshak Köroğlu





Nurhak: Mehmet Alış





Ekinözü: Oktay Ceyhan





Andırın: Abdullah Tor





Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı





Pazarcık: Ali Çolak





Çağlayancerit: İrfan Şişman





Büyük Birlik Partisi





Onikişubat: Fulya Köse





Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz





Elbistan: İbrahim Alagöz





Afşin: Ecevit Kavak





Göksun: Ali Kıraç





Pazarcık: Ali Ergören





Çağlayancerit: Eyyub Babuççu





Bağımsız Türkiye Partisi





Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz





Nurhak: Merve Çevirici



Pazarcık: Murat Kazancı



Türkoğlu: Senar Erdoğanyılmaz



Afşin: Mehmet Ali Öğülmüş



Andırın: Mehmet Kar



Çağlayancerit: Derya Kazancı



Dulkadiroğlu: Ali Türk



Ekinözü: Ramazan Çokbekler



Elbistan: Durdu Mehmet Yüksek



Göksun: Ali Çokbekler



Onikişubat: Sezai Çevirici



Türkiye Komünist Partisi





Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz





Vatan Partisi





Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer





Demokratik Sol Parti



Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger





Pazarcık: Kamil Dalkara





Bağımsız adaylar



Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık





Kahramanmaraş Büyükşehir: Ömer Solak



Andırın: Kadir Gürlek



Dulkadiroğlu: Ejder Kaygusuz



Dulkadiroğlu: Mustafa Dizibüyük



Onikişubat: Ali Akkurt



Onikişubat: Ökkeş Gerekli



Onikişubat: Ali Hopur



Türkoğlu: Mustafa Taşhan

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