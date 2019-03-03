Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kahramanmaraş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)
Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)
Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)
Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)
Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)
Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)
Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)
Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)
Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)
Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)
Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı)
Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı)
Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı)
Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı)
Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı)
Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı)
Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı)
Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)
Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı)
Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)
Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Elbistan: Hüseyin Yıldız
Saadet Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü
Onikişubat: Selim Kale
Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe
Elbistan: Sami Polat
Afşin: Şeref Ertekin
Göksun: İshak Köroğlu
Nurhak: Mehmet Alış
Ekinözü: Oktay Ceyhan
Andırın: Abdullah Tor
Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı
Pazarcık: Ali Çolak
Çağlayancerit: İrfan Şişman
Büyük Birlik Partisi
Onikişubat: Fulya Köse
Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz
Elbistan: İbrahim Alagöz
Afşin: Ecevit Kavak
Göksun: Ali Kıraç
Pazarcık: Ali Ergören
Çağlayancerit: Eyyub Babuççu
Bağımsız Türkiye Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
Nurhak: Merve Çevirici
Pazarcık: Murat Kazancı
Türkoğlu: Senar Erdoğanyılmaz
Afşin: Mehmet Ali Öğülmüş
Andırın: Mehmet Kar
Çağlayancerit: Derya Kazancı
Dulkadiroğlu: Ali Türk
Ekinözü: Ramazan Çokbekler
Elbistan: Durdu Mehmet Yüksek
Göksun: Ali Çokbekler
Onikişubat: Sezai Çevirici
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz
Vatan Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer
Demokratik Sol Parti
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger
Pazarcık: Kamil Dalkara
Bağımsız adaylar
Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ömer Solak
Andırın: Kadir Gürlek
Dulkadiroğlu: Ejder Kaygusuz
Dulkadiroğlu: Mustafa Dizibüyük
Onikişubat: Ali Akkurt
Onikişubat: Ökkeş Gerekli
Onikişubat: Ali Hopur
Türkoğlu: Mustafa Taşhan
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:13 Kaynak: AA
Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz
Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı
Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok