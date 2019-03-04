Kesin Aday Listesi - Bursa

Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Bursa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Bursa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)





Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)





Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)





Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)





Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)





Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)





Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)





Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)





İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)





İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)





Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)





Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)





Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)





Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)





Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)





Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)





Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi





Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)





Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)





Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)





Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)





Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)





Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)





Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)





Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)





Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi





Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)





İYİ Parti





Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)





İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)





İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)





Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)





Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)





Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)





Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)





Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)





Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)





Saadet Partisi





Bursa Büyükşehir: Mehmet Atmaca





Osmangazi: Gökhan Gerçek





Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu





Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli





Büyükorhan: İsmail Şaşkın





Gemlik: Adnan Bıyıklı





Gürsu: Reşat Kumbasar





Harmancık: Ahmet Kaya





İnegöl: Hasan Eroğlu





İznik: Mehmet Turan





Karacabey: Zeynel Abidin Koçak





Keles: Fehmi Narin





Kestel: Mehmet Akbaba





Mudanya: Nebi Yurtsever





Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman





Orhaneli: Ömer Din





Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu





Yenişehir: Mehmet Kaya



Bağımsız Türkiye Partisi



Bursa Büyükşehir: Şevket Tamaç



Nilüfer: Serdal Hisar



Mudanya: İsmail Tuna



Osmangazi: Hakan Özkul



Gürsu: Ergün Koçak



Karacabey: Mehmet Yaşar Anteplioğlu



İznik: Muhammet Yeşilyurt



Yıldırım: Hasan Kazancı



Yenişehir: Cemil Bale



Kestel: Abdulkadir Sarı



Gemlik: Ali Yetkin



Keles: Ali Garaçoğlu



Gemlik: Erhan Doğan



Orhangazi: Muhammet Ali Varlı



Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak



Türkiye Kominist Partisi



Bursa Büyükşehir: Mehmet Yavuzkan



Vatan Partisi



Bursa Büyükşehir: Suna Soydaş Fırat



Osmangazi: Doğan Atasoy



Yıldırım: Arzu Bitirgiç



Nilüfer: Mustafa Enver Yılmaz



Mudanya: İsmail Tıkır



Gürsu: Osman Erinç



Karacabey: Rıfat Narhın



İznik: Hamdi Tekdemir



Yenişehir: Feridun Öztürk



Kestel: Gülten Seytin



Gemlik: Canan Bölük



Keles: Nurettin Atış



İnegöl: Mehmet Atlı



Mustafakemalpaşa: Mehmet Emin Akan



Harmancık: Gülşah Öztürk



Demokrat Parti



Bursa Büyükşehir: Metin Engin



Osmangazi: Nazif Kara



Nilüfer: Muhittin Değirmenci



Yıldırım: Mustafa Ertemür



Mudanya: Erkan Can



Gürsu: Erkan Özkan



Karacabey: Ergin Koç



İznik: Mustafa Bilgiç



Yenişehir: Müzeyyen Ünlü



Kestel: Aynur Bilgiç



Gemlik: Sadullah Gülşen



Keles: Kaya Ali Argın



İnegöl: Aydın Savaş



Orhangazi: Çetin Çoklar



Mustafakemalpaşa: Orhan Alper



Demokratik Sol Parti



Bursa Büyükşehir: Ahmet Murat Özbilge



Yıldırım: Bahattin Kuşoğlu



Mudanya: Engin Tokgöz



Osmangazi: Kıvanç Bozacı



Gürsu: Hüseyin Cinemre



İznik: Cemal Güneş



Yenişehir: Mehmet Muammer Çelik



Kestel: Mahmut Demir



Gemlik: Ahmet Yılmaztürk



İnegöl: Halil Büyükışıklar



Orhangazi: İbrahim İnce



Mustafakemalpaşa: Ahmet Olcay Akıncı



Büyük Birlik Partisi



Osmangazi: Şaban Demir



Yıldırım: Ayhan Özbek



Yenişehir: Hasan Uslu



Kestel: Ömer Ünsal



Gemlik: Hacı Ömer Yavuz



İnegöl: Selahattin Çelt



Mustafakemalpaşa: Hüseyin Has



Halkların Demokratik Partisi



Yenişehir: Halil Akyün



İnegöl: Kemal Doğan



Bağımsız aday



Bursa Büyükşehir: Osman Uğur



Yıldırım: Muammer Akın



İnegöl: Ahmet Cebe - Kani Ahmet Erbay



Orhangazi: Engin Yavuz

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