Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

02.04.2022 20:21
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Danişmentgazi Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 22 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. yakalandı.

K.S. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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