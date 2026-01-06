KESK'ten Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

KESK'ten Hayat Pahalılığına Tepki

06.01.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK Zonguldak, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı basın açıklaması düzenledi.

(ZONGULDAK) – Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Zonguldak Şubeler Platformu, artan hayat pahalılığı ve enflasyon politikalarına tepki amacıyla Defterdarlık binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Zonguldak Şubeler Platformu öncülüğünde emek ve meslek örgütleri ekonomik koşulların emekçiler ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

"Enflasyon yalan, yoksulluk gerçek" sloganıyla Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Defterdarlık önünde gerçekleştirilen açıklamada, emekçilerin, emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların ekonomik koşullar karşısında giderek daha fazla zorlandığı vurgulandı.

Platform adına yapılan açıklamada, resmi enflasyon rakamlarının toplumun yaşadığı gerçek ekonomik tabloyu yansıtmadığı savunularak, enflasyonun en net biçimde mutfak harcamalarında ve günlük yaşam giderlerinde hissedildiği ifade edildi. Temel tüketim ürünlerine gelen zamların alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğü kaydedildi.

Ücretlerin her geçen gün eridiğine dikkat çekilen açıklamada, maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığı, bu durumun geniş halk kesimlerini yoksulluğa sürüklediği belirtildi. Emekçilerin ve emeklilerin geçim mücadelesinin her geçen gün zorlaştığı vurgulanarak, mevcut ekonomik düzene karşı sessiz kalınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak insanca yaşam koşullarının sağlanması, adil ücret politikalarının hayata geçirilmesi ve güvenceli çalışma hakkının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu. Talepler karşılanana kadar mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Basın açıklamasından sonra konuşan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da emekçilerin dile getirdiği taleplerin son derece haklı olduğunu belirterek, "Bizler emeğin, alın terinin ve adaletin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu haklı mücadelede emekçilerin sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Zonguldak, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KESK'ten Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:26:01. #7.11#
SON DAKİKA: KESK'ten Hayat Pahalılığına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.