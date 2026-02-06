Keskin Cezaevi'nde Uyuşturucu Operasyonu

(KIRIKKALE) -Kırıkkale'nin Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hükümlü ve tutuklulara dışarıdan gönderilen materyallerle uyuşturucu temin edilmesine yönelik girişim engellendi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, güvenlik tedbirleri ve personelin dikkatli denetimleri sayesinde yasaklı maddelerin ele geçirilerek, şüphelilerin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında uygulanan önleyici güvenlik tedbirleri ve titiz denetimler kapsamında, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin dikkati sayesinde yasaklı maddelerin tespit edilerek ele geçirildiği bildirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik odaklı hizmet veren ceza infaz kurumlarımızda, her türlü yasaklı maddenin kuruma girişini engellemek adına uygulanan önleyici güvenlik tedbirleri ve titiz denetimler neticesinde; Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin dikkati ve görev bilinci sayesinde tespit edilerek ele geçirilen suç delilleri kurumumuzca derhal Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasaklı maddeleri kuruma göndererek hükümlü/tutuklulara ulaştırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheliler tutuklanmıştır."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak, kurumlarımıza uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürüttüğümüz etkin ve sürekli mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bu süreçte gösterdikleri üstün gayret, dikkat ve özveri dolayısıyla personelimizi içtenlikle tebrik ediyor; kurum güvenliğinin sağlanmasında ortaya koydukları fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."