Keskin Cezaevi'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Keskin Cezaevi'nde Uyuşturucu Operasyonu

06.02.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keskin T Tipi Cezaevi'nde, uyuşturucu uyuşmazlıkları engellendi, şüpheliler tutuklandı.

(KIRIKKALE) -Kırıkkale'nin Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, hükümlü ve tutuklulara dışarıdan gönderilen materyallerle uyuşturucu temin edilmesine yönelik girişim engellendi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, güvenlik tedbirleri ve personelin dikkatli denetimleri sayesinde yasaklı maddelerin ele geçirilerek, şüphelilerin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında uygulanan önleyici güvenlik tedbirleri ve titiz denetimler kapsamında, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin dikkati sayesinde yasaklı maddelerin tespit edilerek ele geçirildiği bildirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik odaklı hizmet veren ceza infaz kurumlarımızda, her türlü yasaklı maddenin kuruma girişini engellemek adına uygulanan önleyici güvenlik tedbirleri ve titiz denetimler neticesinde; Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin dikkati ve görev bilinci sayesinde tespit edilerek ele geçirilen suç delilleri kurumumuzca derhal Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiştir. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yasaklı maddeleri kuruma göndererek hükümlü/tutuklulara ulaştırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheliler tutuklanmıştır."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak, kurumlarımıza uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürüttüğümüz etkin ve sürekli mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bu süreçte gösterdikleri üstün gayret, dikkat ve özveri dolayısıyla personelimizi içtenlikle tebrik ediyor; kurum güvenliğinin sağlanmasında ortaya koydukları fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Cezaevi, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keskin Cezaevi'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:41:43. #7.11#
SON DAKİKA: Keskin Cezaevi'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.