Son Dakika Haberleri: Keşmir Sorunu Çözülmeden Güney Asya'da Kalıcı Barış Sağlanamaz"

Keşmir Sorunu Çözülmeden Güney Asya'da Kalıcı Barış Sağlanamaz"

23 dakika önce

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, "Keşmir anlaşmazlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına ve Keşmir halkının isteklerine dayalı olarak, adil bir şekilde çözülmeden Güney Asya'da kalıcı bir barış sağlanamaz." dedi.

Keşmir Sorunu Çözülmeden Güney Asya'da Kalıcı Barış Sağlanamaz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, "Keşmir anlaşmazlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına ve Keşmir halkının isteklerine dayalı olarak, adil bir şekilde çözülmeden Güney Asya'da kalıcı bir barış sağlanamaz." dedi.

Qazi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) düzenlenen konferansta, Güney Asya'da barış ve istikrar konulu bir konuşma yaptı.

Programa katılan ESAM Genel Başkanı Recai Kutan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Qazi, bölgedeki güncel ve tarihi dinamiklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Qazi, Güney Asya'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyar insanın, halen gerçekleşmesi beklenen olası bir çatışmanın gölgesi altında yaşadığını söyleyerek, "Bu bölge devamlı olarak savaşın eşiğine gelmiştir ve çözülmemiş Cammu Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle bu eşiği birkaç kez geçmiştir." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'deki anlaşmazlıklara dikkati çeken Qazi, Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarının reddedildiğini belirtti.

Qazi, bu bölgedeki çatışmaların temel sebeplerine değinmek için cesaret ve dürüstlük gerektiğinin altını çizerek, "Bölgemizdeki bazı ülkeler bu gerçeği en katı biçimiyle ele almadıkça, bölgemiz bir krizden diğerine yuvarlanmaya devam edecektir. Bu da iki nükleer silahlı komşu ülkenin düşünmek bile istemediği bir şeydir." şeklinde konuştu.

Keşmir sorununun çözümünde diyalogdan başka yol olmadığına işaret eden Qazi, "BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Keşmir halkının isteklerine dayalı olarak Keşmir anlaşmazlığı adil bir şekilde çözülmeden, Güney Asya'da kalıcı bir barış sağlanamaz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Ankara, Pakistan, Güney Asya, Güncel
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