Son Dakika Haberleri: Kestane toplarken kayalıklardan yuvarlanan baba öldü, oğlu yaralı
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Kestane toplarken kayalıklardan yuvarlanan baba öldü, oğlu yaralı

2 saat önce

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, ormanlık alanda kestane toplayan Sadettin Karahan (54) ile oğlu Yunus Emre Karahan (14) kayalıklardan yuvarlandı.

Kestane toplarken kayalıklardan yuvarlanan baba öldü, oğlu yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, ormanlık alanda kestane toplayan Sadettin Karahan (54) ile oğlu Yunus Emre Karahan (14) kayalıklardan yuvarlandı. Baba, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde, Kocaali Şerbetpınarı mevkisinde meydana geldi. Kayalıkların üzerinde bulunan ağaçlardan kestane toplayan Sadettin Karahan ile oğlu Yunus Emre Karahan, kayalıklardan aşağı düştü. Yunus Emre Karahan'ın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Sadettin Karahan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan Yunus Emre Karahan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Kocaali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:02 Kaynak: DHA
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