Kestel'de Alaçam Kar Festivali Coşkusu

Bursa'nın Kestel ilçesinde yarıyıl Alaçam Kar Festivali düzenlendi.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla aileler karın tadını çıkardı.

Festivalde Kestel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sergiledi, Karadeniz müzik topluluğu "Koliva" sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Alaçam Kar Festivali'yle öğrencilerin yarıyıl tatilini fırsata çevirdiklerini ifade etti.

Doğasıyla öne çıkan Kestel'i kış turizmiyle buluşturduklarını belirten Erol, şunları kaydetti:

"İlçemizi dört mevsim yaşanabilir, ziyaret edilebilir bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Festivalimizde kayak ve kızak alanları, her yaştan vatandaşımıza hitap eden yarışmalarımız ve eğlence alanlarıyla dolu dolu etkinlikler düzenledik. Kadın kooperatiflerimizin el emeği ürünlerini de burada sergilemelerini sağladık. Bu yıl ilkini yaptığımız etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Tüm Bursamıza hayırlı uğurlu olsun."

"Koliva" solisti İlhan Gülten de burada sahne almanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Yüksek dağlara ve harika doğaya biz Karadeniz'den de alışığız. Karadeniz müzikleri başta kemençe ve tulum eşliğinde horonlar çekip, sömestır heyecanı coşkusu ile kar festivalinin tadını doyasıya çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.