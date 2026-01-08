Kestel'de Fırtına Korkunç Bir Ölüm Getirdi - Son Dakika
Kestel'de Fırtına Korkunç Bir Ölüm Getirdi

Kestel\'de Fırtına Korkunç Bir Ölüm Getirdi
08.01.2026 19:59
Bursa'nın Kestel ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen duvar altında kalan Abdurrahman Neddef yaşamını yitirdi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle devrilen duvarın altına kalan Abdurrahman Neddef (23) hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Saatteki hızı saatte zaman zaman 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle metruk bir binanın bahçe duvarı devrildi. Bu sırada duvarın yanında olan Abdurrahman Neddef, moloz yığınları altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Neddef'i molozların arasından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

