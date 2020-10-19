Kestel'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kestel'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 16:31
Kestel'de Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Bursa'nın Kestel ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayan programa Kaymakam Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, kurum amirleri ve muhtarlar iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kestel Muhtarlar Derneği Başkanı Necdet Diler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra muhtarlara verilen yemekte Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olan muhtarlarımız, mahallelerimizin ile kırsal mahallelerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği ve çözüm sürecine ortaklık ederek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil eden muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir. İlçemizde hayatı kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışarak halkımıza, muhtarlarımızla birlikte el birliğiyle en güzel şekilde hizmet verdik ve hizmet vermeye de devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle, gerek milletimizin gerekse devletimizin temsilcisi olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, muhtarlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kaymakam Ahmet Karakaya, günün anlam ve önemine binaen muhtarlara, isimlerinin yazılı olduğu kalemleri hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

Kestel'de Muhtarlar Günü kutlandı
Kestel'de Muhtarlar Günü kutlandı
Kestel'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kestel, Muhtar, Bursa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kestel'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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